В Перми построят дом-интернат для престарелых и реабилитационный центр

В Перми будет построен краевой реабилитационный центр. Об этом заявил глава региона Максим Решетников на встрече с работниками социальной отрасли. Максим Решетников отметил, что инфраструктура в Прикамье будет развиваться. В пятилетнюю программу будут включены два объекта. Первый – это новый дом-интернат для престарелых и инвалидов в Перми. Второй – краевой высокотехнологичный медико-социальный реабилитационный центр на 80-100 мест. Сегодня Глава региона посетит «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф» и Центр Скорой помощи.