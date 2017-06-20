В Перми построят дом-интернат для престарелых и реабилитационный центр
В Перми будет построен краевой реабилитационный центр. Об этом заявил глава региона Максим Решетников на встрече с работниками социальной отрасли. Максим Решетников отметил, что инфраструктура в Прикамье будет развиваться. В пятилетнюю программу будут включены два объекта. Первый – это новый дом-интернат для престарелых и инвалидов в Перми. Второй – краевой высокотехнологичный медико-социальный реабилитационный центр на 80-100 мест. Сегодня Глава региона посетит «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф» и Центр Скорой помощи.
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