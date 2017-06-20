В Очере школьницы спасли потерявшегося ребенка
Двум юным жительницам Очера, проявившим активную гражданскую позицию, от руководства межмуниципального отдела МВД России «Очерский» были вручены благодарственные письма. Ученицы 6 класса первой городской школы обратили внимание на 5-летнего мальчика, находившегося в центре города без сопровождения взрослых. Ребенок смог рассказать о себе только то, что живёт далеко. Девочки отвели мальчика в территориальный отдел полиции и рассказали о происшедшем. Впоследствии стражами порядка ребенок был передан матери. Сотрудники полиции поблагодарили школьниц за проявленные сознательность, ответственность и отметили, что их гражданский поступок должен служить примером не только для сверстников, но и для взрослых. Особые слова признательности были адресованы родителям, воспитавших своих дочерей неравнодушными людьми. Мать малолетнего ребёнка будет привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
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