В Очере школьницы спасли потерявшегося ребенка

Двум юным жительницам Очера, проявившим активную гражданскую позицию, от руководства межмуниципального отдела МВД России «Очерский» были вручены благодарственные письма. Ученицы 6 класса первой городской школы обратили внимание на 5-летнего мальчика, находившегося в центре города без сопровождения взрослых. Ребенок смог рассказать о себе только то, что живёт далеко. Девочки отвели мальчика в территориальный отдел полиции и рассказали о происшедшем. Впоследствии стражами порядка ребенок был передан матери. Сотрудники полиции поблагодарили школьниц за проявленные сознательность, ответственность и отметили, что их гражданский поступок должен служить примером не только для сверстников, но и для взрослых. Особые слова признательности были адресованы родителям, воспитавших своих дочерей неравнодушными людьми. Мать малолетнего ребёнка будет привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.