Не все школы одинаково безопасны

Прокуратура Краснокамска проверила исполнение законодательства об обеспечении антитеррористической защищенности в образовательных организациях – «Средняя общеобразовательная школа № 2 и № 8». Установлено, что школы не оборудованы системами видеонаблюдения, а периметр не огражден забором, что делает возможным беспрепятственный доступ на территорию посторонних лиц. По итогам проверки прокурором в суд направлено 2 исковых заявления с требованием обеспечить безопасные условия воспитания и обучения несовершеннолетних и работников. Решением Краснокамского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, администрацию района обязали выделить денежные средства на установку видеонаблюдения и ограждения. Прокуратура контролирует исполнение судебных актов.