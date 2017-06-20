Символом Лысьвы станет рысь
В Лысьве подвели итоги голосования, на котором новым символом города была выбрана рысь. В ближайшее время будет изготовлен соответствующий арт-объект (бобр, глухарь и лось проиграли).
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В Лысьве подвели итоги голосования, на котором новым символом города была выбрана рысь. В ближайшее время будет изготовлен соответствующий арт-объект (бобр, глухарь и лось проиграли).
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