Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← В Очере школьницы спасли потерявшегося ребенка

Питьевой воды добились через суд →

Символом Лысьвы станет рысь

рысь

В Лысьве подвели итоги голосования, на котором новым символом города была выбрана рысь. В ближайшее время будет изготовлен соответствующий арт-объект (бобр, глухарь и лось проиграли).

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.06.2017 в 14:43 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

В Очере школьницы спасли потерявшегося ребенка

Не все школы одинаково безопасны

Маршрутами Великой Северной экспедиции

Печь-матушка и накормит, и согреет

В медицине Прикамья возродят институт наставничества

Мамы цифровые и аналоговые: работа с малышами на руках

Инсталляции из одежды: пермяки познакомятся с финской художницей Каариной Кайкконен

Прикамская семья - самая интеллектуальная, задорная, спортивная

Корабль поэтов отправляется в литературный вояж

Суксунскому оптико-механическому заводу помогут со сбытом


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Очере школьницы спасли потерявшегося ребенка

Питьевой воды добились через суд →

Обратите внимание

в Перми

В Перми построят дом-интернат для престарелых и реабилитационный центр

Об этом заявил глава региона Максим Решетников на встрече с работниками социальной отрасли.
читать20.06.2017 в 18:02
Метки: в Перми, Общество

Фестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страны

Фестиваль длился два дня, за это время участники успели покататься на теплоходе, побывать на высоте птичьего полёта и пройтись на ходулях.
смотреть видео читать20.06.2017 в 17:42
Метки: в Перми, Культура, Общество

Депутаты Гордумы перераспределят 187 миллионов

Заседание состоится 27 июня, затем депутаты уйдут на летние каникулы.
смотреть видео читать20.06.2017 в 17:23
Метки: в Перми, Власть, Деньги

ТЮЗ готовится к «Театральной бессоннице»

Какие сюрпризы приготовил для зрителей ТЮЗ, Новостям культуры рассказала Алла Гурина, директор по развитию в театре юного зрителя.
смотреть видео читать20.06.2017 в 16:21
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Круглый год» - спектакль о чудесах природы

Спектакль театра кукол для самых маленьких исполняется без слов: он звучит, дышит, переливается разными красками.
смотреть видео читать20.06.2017 в 16:01
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Созрели для отцовства

Мы решили вспомнить знаменитостей, которые открыли для себя преимущества отцовства в зрелом возрасте.
читать18.06.2017 в 13:45
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Победитель «Взвешенных людей» похудел на 62 кг и готов жениться

28-летний Борис Бабуров из Подмосковья поставил новый рекорд - за четыре месяца сбросил 62,6 килограмма, что составляет более 40 процентов от его первоначального веса!
читать17.06.2017 в 17:12
Метки: в России, СМИ, Общество

«Звезда-2005» празднует 12-й день рождения

12 лет назад, в 2005 году состоялась первая тренировка будущей команды. Сегодня «Звезда-2005» - пятикратный чемпион России.
смотреть видео читать16.06.2017 в 14:01
Метки: в Перми, в России, Общество, Спорт

Школьники сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную и устную части.
смотреть видео читать16.06.2017 в 11:13
Метки: в Перми, в России, Образование

На родине Моцарта MusicAeterna исполнит «Милосердие Тита»

Оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выступит на Зальцбургском фестивале. Оперу Моцарта Милосердие Тита услышали и пермяки.
смотреть видео читать15.06.2017 в 18:09
Метки: в России, В мире, Культура, Общество
Лента новостей RSS каналы

В Перми построят дом-интернат для престарелых и реабилитационный центрВ Перми построят дом-интернат для престарелых и реабилитационный центр

Фестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страныФестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страны

Депутаты Гордумы перераспределят 187 миллионовДепутаты Гордумы перераспределят 187 миллионов

В Куеде электричка сбила ребёнкаВ Куеде электричка сбила ребёнка

Питьевой воды добились через судПитьевой воды добились через суд

ТЮЗ готовится к «Театральной бессоннице»ТЮЗ готовится к «Театральной бессоннице»

«Круглый год» - спектакль о чудесах природы«Круглый год» - спектакль о чудесах природы

В экстрим-парке провели межрегиональный фестиваль дворового спортаВ экстрим-парке провели межрегиональный фестиваль дворового спорта

В Перми расчистили площадку под строительство детской поликлиникиВ Перми расчистили площадку под строительство детской поликлиники

В Прикамье выбрали лучших врачей годаВ Прикамье выбрали лучших врачей года

Символом Лысьвы станет рысьСимволом Лысьвы станет рысь

На Восточном обходе фура вылетела в кюветНа Восточном обходе фура вылетела в кювет

В Прикамье утонули два ребенкаВ Прикамье утонули два ребенка

В Чусовом продавали подозрительное салоВ Чусовом продавали подозрительное сало

На ярмарке в Уинском районе нарушили условия хранения продуктовНа ярмарке в Уинском районе нарушили условия хранения продуктов

О чем молчат сорнякиО чем молчат сорняки

В Очере школьницы спасли потерявшегося ребенкаВ Очере школьницы спасли потерявшегося ребенка

Неделя в Прикамье будет дождливойНеделя в Прикамье будет дождливой

Выставка к юбилею гениального конструктораВыставка к юбилею гениального конструктора

Масштабная опрессовка: как Пермь готовят к зимеМасштабная опрессовка: как Пермь готовят к зиме

ВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детейВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детей

Татары и башкиры Прикамья отметили национальный праздник «Барда зиен»Татары и башкиры Прикамья отметили национальный праздник «Барда зиен»

Коммунальная авария: В центре Перми образовался провалКоммунальная авария: В центре Перми образовался провал

Будьте внимательны, чтобы не попасть в тупикБудьте внимательны, чтобы не попасть в тупик

Город встал в километровых пробкахГород встал в километровых пробках

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru