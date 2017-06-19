Маршрутами Великой Северной экспедиции
В Перми 19 июня начинается исследовательский автопробег «Маршрутами Великой Северной экспедиции». В этом году его участники за 7 дней проедут более 2000 километров, чтобы включить в самый длинный туристический маршрут в мире три новых города - Тюмень, Тобольск и Ирбит. Путешественники преодолеют 2 тысячи километров, соберут рецепты напитков XVIII века и научат жителей Сибири готовить уральские посикунчики. Автопробег и экспедиция организованы инициативными жителями Прикамья в рамках проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции». По его итогам будет создан самый длинный туристический маршрут в мире, который охватит три части света: Европу, Азию и Америку. В 2016 году в состав маршрута вошли Пермь, Кунгур, Соликамск, Оса, Каменск-Уральский, и Екатеринбург.
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