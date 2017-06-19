Печь-матушка и накормит, и согреет
В д. Порошево Косинского района состоялся Праздник русской печки. Здесь учились молоть зерно на мельнице с каменными жерновами, замешивать удачное тесто, выпекать шанежки и хлеб в русской печке. Также в рамках мероприятия организованы экскурсии, посиделки в деревенском доме, уроки народной мудрости, концерт и обряд переселения. Праздник проводится по инициативе администрации Косинского района при финансовой поддержке Министерства культуры Пермского края и Пермского дома народного творчества "Губерния" в рамках реализации краевого мероприятия «59 фестивалей 59 региона».
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