В медицине Прикамья возродят институт наставничества

На встрече с заслуженными врачами Максим Решетников выступил с инициативой возродить институт наставничества. Когда в больницы и поликлиники приходят молодые специалисты, работа наставников особенно важна. Обучение ведется непосредственно на рабочем месте, на практике. По результатам социологического исследования Высшей школы экономики, сегодня из профессии уходят 30-40% выпускников медицинских вузов. Только 28% молодых специалистов планируют начать работу в учреждениях здравоохранения после окончания вуза, еще 11% хотят работать в частных клиниках. 30% врачей не готовы к самостоятельной работе и предъявляемым требованиям. В то же время, в поликлиниках и больницах не хватает врачей, поэтому возникают очереди. Глава региона также поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается 18 июня, поблагодарил за вклад в развитие здравоохранения края.