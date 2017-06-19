В медицине Прикамья возродят институт наставничества
На встрече с заслуженными врачами Максим Решетников выступил с инициативой возродить институт наставничества. Когда в больницы и поликлиники приходят молодые специалисты, работа наставников особенно важна. Обучение ведется непосредственно на рабочем месте, на практике. По результатам социологического исследования Высшей школы экономики, сегодня из профессии уходят 30-40% выпускников медицинских вузов. Только 28% молодых специалистов планируют начать работу в учреждениях здравоохранения после окончания вуза, еще 11% хотят работать в частных клиниках. 30% врачей не готовы к самостоятельной работе и предъявляемым требованиям. В то же время, в поликлиниках и больницах не хватает врачей, поэтому возникают очереди. Глава региона также поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается 18 июня, поблагодарил за вклад в развитие здравоохранения края.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Мамы цифровые и аналоговые: работа с малышами на руках
Инсталляции из одежды: пермяки познакомятся с финской художницей Каариной Кайкконен
Прикамская семья - самая интеллектуальная, задорная, спортивная
Корабль поэтов отправляется в литературный вояж
Суксунскому оптико-механическому заводу помогут со сбытом
В Перми официально откроют 5 пляжей
В Красновишерске вспоминают Варлама Шаламова
В 5 городах края благоустроят парки и скверы
«АгроМаш-2017» презентовал пермский кластер сельхозмашиностроения
Анонимность гарантируется
Добавить комментарий: