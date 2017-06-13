Папа, мама, я - Прикамская семья

В минувшие выходные в Перми прошел очередной отборочный тур фестиваля-конкурса клубов молодых семей "Прикамская семья-2017". Десять команд, из разных уголков края боролись за выход в финал. В итоге, лучшими жюри признали кунгурские клубы: «Мир на ладошке», и «Золотой ключик». Достойно показала себя и команда из Кунгурского района, которая тоже участвовала в краевом этапе. На фестивале участники показывали свои "визитки", представляли видеоролики на тему экологии и участвовали в квесте. Клуб молодых семей «Золотой ключик» из 13 детского сада стал абсолютным лидером фестиваля-конкурса, и уже 4-го июля молодые семьи из Кунгура будут представлять Пермский край на Всероссийском фестивале, который пройдет в Костроме.