Папа, мама, я - Прикамская семья
В минувшие выходные в Перми прошел очередной отборочный тур фестиваля-конкурса клубов молодых семей "Прикамская семья-2017". Десять команд, из разных уголков края боролись за выход в финал. В итоге, лучшими жюри признали кунгурские клубы: «Мир на ладошке», и «Золотой ключик». Достойно показала себя и команда из Кунгурского района, которая тоже участвовала в краевом этапе. На фестивале участники показывали свои "визитки", представляли видеоролики на тему экологии и участвовали в квесте. Клуб молодых семей «Золотой ключик» из 13 детского сада стал абсолютным лидером фестиваля-конкурса, и уже 4-го июля молодые семьи из Кунгура будут представлять Пермский край на Всероссийском фестивале, который пройдет в Костроме.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Награды нашли победителей
От Камчатки до Калининграда: В Перми стартует фестиваль «Щит России»
Фонд капремонта предлагают реформировать
«Звоны России»: По Усолью разольется малиновый звон
«Прекрасное на Каме»: Летний фестиваль перебрался на набережную
9 июня - Международный день архивов
Всем лесам лес!
Свет Белой горы: благотворительный концерт в Перми
Инициативные выигрывают
Сообщи, где торгуют смертью!
Добавить комментарий: