← От Камчатки до Калининграда: В Перми стартует фестиваль «Щит России»
Награды нашли победителей
В двадцатый раз в Перми на базе ГТРК "Пермь" прошел фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм "Щит России". Жюри под председательством специального корреспондента ГТРК Александра Сладкова оценило 120 радио- и 280 телепрограмм по семи номинациям, поступивших на творческий конкурс. 11 июня состоялось торжественное подведение итогов, где были названы имена победителей. Обладателями Гран-при "За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему 70-летия Победы в Великой Отечественной войне" стали: в разделе "Телепрограммы" - Управление Россгвардии по Калининградской области совместно с филиалом ВГТРК ГТРК "Калининград", за телепрограмму "Классная работа"; в разделе "Радиопрограммы" - филиал ВГТРК ГТРК "Вайнах", Грозный, за радиопрограмму "Грозный – город воинской славы России". Специальный приз главы города Перми Дмитрия Самойлова вручен ГТРК «Ямал» (Салехард) за цикл телесюжетов и репортажей на военно-патриотическую тематику в номинации "Сохранение исторической памяти".
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