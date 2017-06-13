Горячая линия: узнай всё об образовании

14 июня в call-центре Перми для родителей детей дошкольного и школьного возраста пройдет прямая телефонная линия по вопросам образования. В этом году была введена новая система комплектования детских садов, в связи с этим у родителей нередко возникают различного рода вопросы: о принципе распределения мест в дошкольные образовательные учреждения, о возможности перевода ребенка в другой детский сад и другие. Для максимального информирования заинтересованных граждан департамент образования проведет дополнительную прямую телефонную линию. Отвечать на вопросы, касающиеся получения дошкольного образования и общего образования, будут Валентина Маковеева, начальник управления дошкольного образования департамента образования администрации Перми. Также будут даны ответы на вопросы, относящиеся к теме получения общего образования. На них ответит Ирина Петроградских, заместитель начальника департамента образования города Перми – начальник управления общего и дополнительного образования детей. Прямая линия пройдет с 10:00 до 11:00 по телефону 2-059-059.