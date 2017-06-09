От Камчатки до Калининграда: В Перми стартует фестиваль «Щит России»
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На хлеб с маслом хватает
Пермский классический университет вошел в топ-10 лучших вузов страны по уровню зарплаты выпускников-экономистов.
|смотреть видео читать09.06.2017 в 16:12
За лесными пожарами следят видеокамеры
За обстановкой в пермских лесах будут следить web-камеры, которые позволяют моментально фиксировать возгорание и повышают эффективность работы спецслужб.
|читать09.06.2017 в 15:50
От Камчатки до Калининграда: В Перми стартует фестиваль «Щит России»
В радиоэфире побывал эксперт международной академии телевидения и радио Александр Гагаркин.
|смотреть видео читать09.06.2017 в 15:41
Зрелищные старты: пермяки приручили Драконов
10 июня пермяков приглашают поболеть за участников первой в этом сезоне гонки на лодках класса Дракон.
|смотреть видео читать09.06.2017 в 15:33
В яблочко!
Соревнованиями по стрельбе из малокалиберного оружия среди допризывной молодежи завершился учебный год местного отделения ДОСААФ.
|смотреть видео читать09.06.2017 в 15:13
«ПАРМУ» покинул Владимир Полуянов
Владимир Полуянов продолжит тренерскую карьеру в екатеринбургском «Уралмаше».
|смотреть видео читать07.06.2017 в 14:12
Великий, могучий, живучий
6 июня отметили Международный день русского языка. По последним данным, в мире более 150 миллионов русскоязычных.
|читать07.06.2017 в 12:02
Перековать мечи на орала: Что будет делать «Оборонка» для «гражданки»
В Перми состоялось заседание Совета по промышленности Приволжского федерального округа. Основной темой встречи стало развитие оборонно-промышленного комплекса страны.
|смотреть видео читать07.06.2017 в 09:42
Как пермская «Красотка» стала Принцессой Волги
На семнадцатом международном турнире Принцесса Волги-2017 по синхронному плаванию юная Дарья Шиловская покорила зрителей и судей.
|смотреть видео читать06.06.2017 в 14:47
На экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнеса
Состоялось подписание трехстороннего меморандума между Пермским краем, компанией «Уралбумага» и Банком ВТБ.
|смотреть видео читать05.06.2017 в 09:17
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