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← «Звоны России»: По Усолью разольется малиновый звон

Фонд капремонта предлагают реформировать

капремонт

Депутаты заксобрания края обсудили первый пакет предложений по реформированию некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». Планируется передать функции технического заказчика капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах органам местного самоуправления. Уже в этом году в рамках реализации проекта  запланированы мероприятия по передаче трем пилотным муниципальным образованиям Пермского края (город Губаха, Пермский и Соликамский  районы) этих функций. По итогам реализации  мероприятий будет принято решение о целесообразности передачи функций технического заказчика всем органам местного самоуправления, либо о сохранении действующей схемы, предусматривающей присутствие регионального оператора в отдаленных территориях. В ближайшее время Региональной службой по тарифам Пермского края будут разработаны методические рекомендации по осуществлению данных функций органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, после чего планируется заключение договоров с муниципалитетами,- сообщил глава ведомства Антон Удальёв.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 09.06.2017 в 13:00 в рубрике - Радио Пермского края

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← «Звоны России»: По Усолью разольется малиновый звон

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