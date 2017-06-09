Фонд капремонта предлагают реформировать
Депутаты заксобрания края обсудили первый пакет предложений по реформированию некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». Планируется передать функции технического заказчика капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах органам местного самоуправления. Уже в этом году в рамках реализации проекта запланированы мероприятия по передаче трем пилотным муниципальным образованиям Пермского края (город Губаха, Пермский и Соликамский районы) этих функций. По итогам реализации мероприятий будет принято решение о целесообразности передачи функций технического заказчика всем органам местного самоуправления, либо о сохранении действующей схемы, предусматривающей присутствие регионального оператора в отдаленных территориях. В ближайшее время Региональной службой по тарифам Пермского края будут разработаны методические рекомендации по осуществлению данных функций органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, после чего планируется заключение договоров с муниципалитетами,- сообщил глава ведомства Антон Удальёв.
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