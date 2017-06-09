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«Звоны России»: По Усолью разольется малиновый звон
Завтра в Усолье пройдёт XII международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». Он откроется традиционно на территории историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское». В этом году основополагающими идеологическими и событийными вехами фестиваля «Звоны России» станут: Всероссийский культурный проект «Круг лета Господне», 205-летие Победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, 100-летие освящения Белогорского монастыря, юбилейные даты Строгановской династии 2017 года.
Колокольные звуки очищают воздух и облагораживают душу. Это особый фестиваль для особых зрителей.
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