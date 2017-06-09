«Звоны России»: По Усолью разольется малиновый звон

Чудеса в тебя верят, или Большое детское «спасибо»! В Театральном сквере открылась выставка под названием «Чудеса в тебя верят!», рассказывающая о том, как жители Пермского края помогают сиротам и ребятам с тяжёлыми заболеваниями.