«Прекрасное на Каме»: Летний фестиваль перебрался на набережную

Фестивальный марафон «Пермский период. Новое время» продолжится сегодня на набережной Камы, на сцене напротив трибун. В концертной программе «Прекрасное на Каме» пермяки услышат выступления джазового ансамбля и камерного оркестра. Большая музыкальная программа начнется в 18:00 с выступления джазового ансамбля «Роман Аверин Project». Программа, которую подготовили музыканты, включает в себя джазовую классику в оригинальных аранжировках. Также прозвучат драйвовые композиции с элементами фанка и блюза.В 19:30 праздничный концерт на набережной продолжит камерный оркестр «B-A-C-H» (Екатеринбург). В программе – переложения произведений, джазовых композиций, сочинений в стиле кантри, лучших образцов рок-музыки. Прозвучит музыка Моцарта и Чайковского, Манчини и Гершвина, Колмана и Эллингтона. Дирижер – Николай Усенко. Соло на саксофоне – заслуженный артист РФ Владислав Талабуев. Концертная площадка продолжит свою работу сегодня до 21:00. Завтра пермяков ждут выступления уличных театров, бесплатные тренировки, гонка яхт, выставка ретро-автомобилей и другие интересные события.