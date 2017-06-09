9 июня - Международный день архивов

Международный день архивов отмечается сегодня. В Перми пройдет первая международная конференция «Архивы без границ», на которую приедут эксперты из разных городов Европы и России. В первой части мероприятия с 09:00 до 18:30 состоятся дискуссии и выступления гостей.– Мы обсудим миссию архивов, удобство пользования ими, международные архивные проекты, – рассказали в Государственном архиве Пермского края. В 19:30 пройдет презентация книги «Пермь–Дуйсбург: история промышленных городов в 1920-1930-е годы XX века». А вечером для пермяков и всех гостей города состоится концерт группы The AIRA, музыка которой совмещает стили инди, дип-хаус, ню-диско и другие. Также пройдет презентация личного фонда Олега Новоселого, главного идиолога и создателя фестиваля «Рок-Лайн». Вход на все мероприятия свободный. «Архивы без границ» пройдут в Digital Port (Решетниковский спуск, 1).