Всем лесам лес!
В этом году исполняется 185 лет со дня рождения Ивана Шишкина. В честь этого события галерея подготовила выставку «Всем лесам лес». Красота леса будет представлена через художественные произведения и научные раритеты, старинные рукописи и фотографии, инсталляции и видео-арт. Основа выставки – коллекция русского искусства, собранная за 95 лет истории галереи: живопись, скульптура, рисунок, печатная графика, в том числе работы знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина. Впервые в полном объеме будут показаны все живописные и графические работы художника из пермского собрания. Зритель будет входить в пространство выставки через лес-инсталляцию,и увидит, каким был лес в разные промежутки времени. Помимо произведений из коллекции Пермской галереи будут показаны экспонаты из Пермского и Ильинского краеведческих музеев, ПГНИУ, частных собраний. Выставка будет работать до 16 июля. Вход на открытие свободный. Начало в 18.30
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Свет Белой горы: благотворительный концерт в Перми
Инициативные выигрывают
Сообщи, где торгуют смертью!
Экс-глава краевого ЗАГСа осужден за хищение 11 миллионов
«Сода-Хлорат» сокращает штат на треть
В Перми установят памятник княгине Елизавете Федоровне
Дом Мешкова попал на Чемпионат мира по футболу
Можно ли достроить Первый пермский микрорайон
Великий, могучий, живучий
Пермский театр кукол открывает летний сезон
Добавить комментарий: