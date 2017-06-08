В этом году исполняется 185 лет со дня рождения Ивана Шишкина. В честь этого события галерея подготовила выставку «Всем лесам лес». Красота леса будет представлена через художественные произведения и научные раритеты, старинные рукописи и фотографии, инсталляции и видео-арт. Основа выставки – коллекция русского искусства, собранная за 95 лет истории галереи: живопись, скульптура, рисунок, печатная графика, в том числе работы знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина. Впервые в полном объеме будут показаны все живописные и графические работы художника из пермского собрания. Зритель будет входить в пространство выставки через лес-инсталляцию,и увидит, каким был лес в разные промежутки времени. Помимо произведений из коллекции Пермской галереи будут показаны экспонаты из Пермского и Ильинского краеведческих музеев, ПГНИУ, частных собраний. Выставка будет работать до 16 июля. Вход на открытие свободный. Начало в 18.30