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← Свет Белой горы: благотворительный концерт в Перми

Всем лесам лес!

лес

В этом году исполняется 185 лет со дня рождения Ивана Шишкина. В честь этого события галерея подготовила выставку  «Всем лесам лес».   Красота леса будет представлена через художественные произведения и научные раритеты, старинные рукописи и фотографии, инсталляции и видео-арт. Основа выставки – коллекция русского искусства, собранная за 95 лет истории галереи: живопись, скульптура, рисунок, печатная графика, в том числе работы знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина. Впервые в полном объеме будут показаны все живописные и графические работы художника из пермского собрания. Зритель будет входить в пространство выставки через лес-инсталляцию,и увидит, каким был лес в разные промежутки времени.  Помимо произведений из коллекции Пермской галереи будут показаны экспонаты из Пермского и Ильинского краеведческих музеев, ПГНИУ, частных собраний. Выставка будет работать до 16 июля. Вход на открытие свободный. Начало в 18.30

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 08.06.2017 в 13:05 в рубрике - Радио Пермского края

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