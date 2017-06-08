Свет Белой горы: благотворительный концерт в Перми
Сегодня в 7 вечера в Большом зале Пермской филармонии состоится благотворительный концерт "Свет Белой горы", посвящённый 100-летию освещения Крестовоздвиженского собора Белогорского Свято-Николаевского мужского миссионерского монастыря. Специальный гость - народный артист России Ренат Ибрагимов.
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