Инициативные выигрывают
Пять проектов Нытвенского района выиграли краевой конкурс проектов по программе инициативного бюджетирования. По планам, будет заасфальтирована аллея на пр. Ленина. В поселке Уральском обновится спортивная детская площадка, а в деревнях Постаноги и Заполье (Постаноговское сельское поселение) появятся детские игровые и спортивные площадки. Отметим, проект Постаноговского поселения признан в крае лучшим среди всех городских и сельских поселений. В программу попал и проект районного уровня «Благоустройство детского лагеря «Гагаринец». Здесь будет приведено в соответствие с нормативными требованиями ограждение территории, заново будет отстроена универсальная спортивная площадка для игр в футбол, баскетбол, волейбол. Значительно преобразятся этим летом дворовые территории Нытвы и Уральского.
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