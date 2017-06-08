Сообщи, где торгуют смертью!

Кунгурская прокуратура проводит «горячую линию» по выявлению наркопритонов. Горячая линия работает с 9 до 18 часов. За организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Сообщить о наркопритонах, местах хранения и сбыта наркотиков, лицах, распространяющих запрещённые вещества можно по телефону «горячей линии» в Кунгуре: 2-30-69. Конфиденциальность гарантируется.