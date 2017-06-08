Экс-глава краевого ЗАГСа осужден за хищение 11 миллионов
В Перми вступил в законную силу приговор бывшему руководителю Комитета ЗАГС по Пермскому краю Артему Ситникову, рассказали в пресс-службе УФСБ. Его признали виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. С 2011 по 2014 годы Ситников заключил с ООО «Саммит» договор долгосрочной аренды административного здания для размещения там органов ЗАГС Кишертского района. При этом деньги с этой сделки получила фирма, которой владел брат Ситникова. Ущерб превысил 11 млн рублей. Решением суда он признан виновным и приговорен к трем годам заключения в колонии-поселении. С осужденного решено взыскать в пользу краевого комитета ЗАГС причиненный ущерб, оцененный в сумму около 11,1 млн рублей, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее краевой суд вынес решение о взыскании с экс-председателя ЗАГС Артема Ситникова 800 тыс. руб. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Как установил суд, Ситников издал приказ о выходе на работу из отпуска по уходу за ребенком своей подчиненной гражданской жены. Фактически на работу она не вышла, но исправно получала заработную плату и премию на общую сумму более 820 тыс. руб.
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