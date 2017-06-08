«Сода-Хлорат» сокращает штат на треть
Предприятие «Сода-Хлорат» уведомило о сокращении с 2-полугодия 2017 года 525 человек. Из них 63 человека перейдут на работу в другие подразделения предприятия, а 36 написали заявление об увольнении по собственному желанию. Всего сегодня на березниковским химическом предприятии работает 1625 человек. Таким образом, сокращение коснется около трети работников.Оно происходит в рамках временной остановки работы части старого производства - мембранно-электролизной установки. Одна из причин закрытия - в 2016 году Ростехнадзор провел проверку производства и предписал устранить до 28 августа ряд замечаний. Это потребовало бы существенного объема инвестиций, которые при нынешней рентабельности производства и наличии банковского кредита оказались бы для химкомбината неподъемными.
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