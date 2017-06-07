В Перми установят памятник княгине Елизавете Федоровне

В Москве проходит V Международный Форум «Елизаветинское наследие сегодня. Москва-Пермь". Форум объединит общественные, научные и церковные организации, продолжающие традиции просвещения, милосердия и благотворительности, заложенные св. прмц. Елизаветой. Основная цель форума - начать активную подготовку паломнических маршрутов к 100-летию мученической кончины Царской Семьи. В Перми форум будет проходить с 8 по 12 июня. Сегодня на заседании городской комиссии по топонимике будет рассмотрен вопрос об установлении памятника великой княгине из династии дома Романовых Елизавете Фёдоровны. По предложенному проекту это будет фигура из бронзы высотой 2,6 метра. Инициатором проекта выступило "Пермское землячество".

Святая Елизавета - в миру Елизавета Федоровна, принцесса Гессен-Дармштадтская, старшая сестра последней русской императрицы Александры Федоровны. В 1884 году она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича - брата Александра Третьего. Спустя несколько лет Елизавета Федоровна решилась принять православие. Она основала женскую Марфо-Мариинскую обитель в Москве, чьи сестры занимались благотворительной и медицинской работой.