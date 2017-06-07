Дом Мешкова попал на Чемпионат мира по футболу

Дом Мешкова стал достопримечательностью Чемпионата мира по футболу. Копия исторического особняка, в котором сейчас располагается Пермский краеведческий музей, стала частью Парка миниатюр в Калининграде. Парк открылся в рамках проекта «История в архитектуре» и создавался в преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут и в Калининграде. В экспозиции Парка миниатюр – копии объектов, представляющих архитектурную и историческую ценность России. Представлены пока девять объектов: Дом Мешкова, Храм на Крови из Екатеринбурга, Петрозаводские Кижи, Николаевские Триумфальные ворота из Владивостока, Стела воинской славы из Петропавловска-Камчатского, Замок «Ласточкино гнездо» из Крыма, дом Костерина из Уфы, Спасский Староярмарочный собор из Нижнего Новгорода и Московские Триумфальные ворота из Иркутска.

За свою почти 130-летнюю историю особняк в Перми не раз менял хозяев, но в памяти горожан он сохранил имя Николая Мешкова. Крупный пермский предприниматель, меценат и благотворитель приобрел этот особняк в 1886 году. После перестройки по проекту архитектора Турчевича дом на набережной Камы стал одним из красивейших зданий старой Перми.