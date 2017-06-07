Можно ли достроить Первый пермский микрорайон

По поручению главы Прикамья Максима Решетникова ПАИЖК проводит экспертизу объектов незавершенного строительства жилых домов Первого пермского микрорайона в селе Лобаново. Эксперты оценивают техническое состояние недостроенных домов и определяют объем и виды работ, необходимые для того, чтобы закончить строительство. Эти данные позволят дольщикам определить способ достройки. Сейчас подрядчик проводит визуальное и инструментальное диагностическое обследование незавершенных домов, которое планируется закончить к середине июля. Строительство Первого пермского микрорайона началось в 2014 году. Сдача объектов была запланирована во второй половине 2015 года, однако из-за остановки строительства срок ввода объекта был перенесен.