Можно ли достроить Первый пермский микрорайон
По поручению главы Прикамья Максима Решетникова ПАИЖК проводит экспертизу объектов незавершенного строительства жилых домов Первого пермского микрорайона в селе Лобаново. Эксперты оценивают техническое состояние недостроенных домов и определяют объем и виды работ, необходимые для того, чтобы закончить строительство. Эти данные позволят дольщикам определить способ достройки. Сейчас подрядчик проводит визуальное и инструментальное диагностическое обследование незавершенных домов, которое планируется закончить к середине июля. Строительство Первого пермского микрорайона началось в 2014 году. Сдача объектов была запланирована во второй половине 2015 года, однако из-за остановки строительства срок ввода объекта был перенесен.
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