Великий, могучий, живучий
6 июня (в День рождения Пушкина) по решениюю ООН во всем мире отмечают Международный день русского языка. Это один из самых распространенных славянских языков, самый распространенный европейский язык в географическом смысле, по общему числу говорящих русский язык занимает место в первой десятке мировых языков. По последним данным, в мире более 150 миллионов русскоязычных, еще более 100 миллионов владеют русским как вторым языком.
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