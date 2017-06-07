Великий, могучий, живучий

6 июня (в День рождения Пушкина) по решениюю ООН во всем мире отмечают Международный день русского языка. Это один из самых распространенных славянских языков, самый распространенный европейский язык в географическом смысле, по общему числу говорящих русский язык занимает место в первой десятке мировых языков. По последним данным, в мире более 150 миллионов русскоязычных, еще более 100 миллионов владеют русским как вторым языком.