Пермский театр кукол открывает летний сезон. В отличие от других театров, он не закрывается на лето, а «переместится» на время ремонта в зрительном зале в специальный «купол» - павильон. В репертуаре театра кукол много камерных спектаклей, которые легко вписываются в небольшое пространство - они и составят театральную афишу на ближайшие три месяца. Будут представлены и три летние премьеры. Первой уже 17 июня станет спектакль «Круглый год» в жанре бэби-театра. С помощью живой музыки, света и других выразительных средств эта постановка знакомит маленьких зрителей с разными временами года - важнейшей метаморфозой в природе. 19 июля состоится вторая премьера - «Как на Машу зубки обиделись» для зрителей от 3 лет. Спекттеатр куколакль о пользе зубной щетки и пасты. А на 28 июля намечен показ самой интригующей премьеры летнего сезона - «Превращения» по повести Франца Кафки. С метафоры превращения обычного подростка в жука режиссер начинает вдумчивый разговор о климате в семье, о близости и понимании между родителями и детьми, о поддержке, о реакциях людей разного жизненного опыта в самых неожиданных ситуациях. Постановка адресована взрослым зрителям (зрителям от 12 лет рекомендован просмотр вместе с родителями).