Автопробег Союза операторов связи достиг Суксуна

Первый день краеведческого автопробега Союза операторов связи Пермского края завершился в Суксунском районе, где состоялась встреча с главами 4 территорий. Вопросы обычные и, одновременно, наболевшие: цифровое телевидение, развитие радиовещания, широкополосный Интернет.

9-й автопробег Союза операторов связи проходит в этом году под лозунгом "Устраним цифровое неравенство. Пермскому краю - широкую полосу", а кроме того посвящен 90-летнему юбилею краевого радио.

Связисты проедут Березовку, Кунгур, Суксун, Кишерть. Главная задача - найти белые пятна на карте региона, где еще нет широкополосного доступа в интернет.