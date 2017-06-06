Автопробег Союза операторов связи достиг Суксуна
Первый день краеведческого автопробега Союза операторов связи Пермского края завершился в Суксунском районе, где состоялась встреча с главами 4 территорий. Вопросы обычные и, одновременно, наболевшие: цифровое телевидение, развитие радиовещания, широкополосный Интернет.
9-й автопробег Союза операторов связи проходит в этом году под лозунгом "Устраним цифровое неравенство. Пермскому краю - широкую полосу", а кроме того посвящен 90-летнему юбилею краевого радио.
Связисты проедут Березовку, Кунгур, Суксун, Кишерть. Главная задача - найти белые пятна на карте региона, где еще нет широкополосного доступа в интернет.
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