В Чайковском районе стартовала операция «Притон»

На территории Чайковского района проходит оперативно-профилактическая операция «Притон». В течение десяти дней будет проводиться проверка наркозависимых лиц, лиц ранее задержанных за незаконный оборот наркотических средств, состоящих на профилактическом учете на причастность к посещению или организации наркопритонов, а также мероприятия по пресечению поставок прекурсоров для изготовления наркотиков. Правоохранители проверят места массового пребывания несовершеннолетних, жилого сектора, а также учреждений торговли и досуговых учреждений. В лагерях и детских оздоровительных учреждениях будут организованы профилактические мероприятия, разъяснительные беседы о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством, за их незаконный оборот. Всех, кто имеет информацию о фактах употребления детьми и подростками алкоголя, наркотических и токсических веществ, просят сообщить по тел. 02 или обратиться к участковому уполномоченному полиции по месту жительства.