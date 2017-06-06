Россия отмечает День рождения Пушкина

Россия сегодня отмечает День рождения Пушкина. Центральная городская библиотека имени Пушкина приглашает на литературно-музыкальную программу «Теперь моя пора…». В 11 часов почитатели таланта поэта встретились у памятника Александру Сергеевичу, слушали чтение стихов поэта в исполнении студентов ПГИК. Затем прошла литературная экскурсия «От Пушкина до Пастернака» по улице Сибирской, которая связала памятники двум поэтам. Маршрут насыщен историями людей и зданий. В течение дня в библиотеке будет организован большой книжный просмотр «Пушкин продолжается»: всё лучшее, что издано за последние годы о поэте. А также посмотреть спектакли из коллекции видеоархива Пермского театра оперы и балета. В 6 часов вечера в большом зале библиотеки начнется музыкальный вечер «Звучат народные инструменты» в исполнении преподавателей Пермского музыкального колледжа. В программе концерта будет звучать музыка Ж.Рамо, И.Гайдна, А.Холминова, А.Репникова, А.Вивальди, П.Чайковского, А.Цыганкова. Вход на все события свободный.