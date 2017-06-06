В Чусовом украли 49 чугунных батарей

В Пермском крае полицейскими задержаны подозреваемые в краже радиаторов отопления из административного здания по ул. Челюскинцев в Чусовом. Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что неизвестные срезали и вынесли 49 чугунных радиаторов отопления по 8 секций, 10 метров труб отопления, запорную и соединительную аппаратуру, металлический короб и линолеум. Общий размер причинённого материального ущерба составил более 150 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 55 лет, один из них является жителем Перми. Граждане были задержаны. Сотрудники полиции проверили пункты приема металла, в результате чего обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.