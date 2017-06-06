Знакомьтесь, Китай!
Пермская гимназия №2 объявила о старте конкурса рисунков «Знакомьтесь, Китай!». Акция проводится совместно со Штаб-квартирой Институтов Конфуция в рамках проекта «Восточный мост», который стал одним из победителей XIX конкурса социально значимых проектов «Город – это мы». На конкурс принимаются рисунки с изображениями разных народностей Китая. Принять участие в конкурсе могут ученики школ города в возрасте до 14 лет. Будут задействованы и школьники города Циндао – партнера города Перми. Лучшие работы планируют издать в виде набора открыток с указанием личных данных авторов. Все победители конкурса получат специальные призы в рамках «Дня Китая», который пройдет в гимназии в сентябре. Работы на конкурс принимаются до 30 июня по адресу: улица Старцева, 1а.
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