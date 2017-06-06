В пермском зоопарке пополнение

Сразу несколько обитателей Пермского зоопарка принесли потомство. Двойня родилась у семейства кошачьих лемуров, детеныш появился у восточного колобуса, и с разницей в неделю на свет появились два винторогих козленка. Как сообщила ученый секретарь пермского зоопарка Елена Бурдина, «Все животные останутся в зоопарке с надеждой переехать в новые строящиеся вольеры. Так как в новом зоопарке должно быть больше животных, то мы их не будем никому отдавать". Детенышей животные не прячут, и их уже сейчас могут увидеть посетители. Весь молодняк чувствует себя хорошо.