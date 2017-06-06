Газовый долг - дамоклов меч для пермяков

В Перми составили антирейтинг районов-должников за газ. Наибольшее количество должников за оплату «голубого топлива» проживает в Свердловском районе – более 11 тысяч абонентов. Также в лидерах - Кировский район, где процент должников от общего количества абонентов составляет 17,1%. Меньше всего должны жители Ленинского района. По данным компании «Газпром межрегионгаз Пермь», на начало мая пермяки задолжали за газ более 80 млн рублей. При этом 380 злостных должников в этом году уже отключили от подачи газа. «Сама по себе угроза отключения, о которой абонент своевременно предупреждается, является действенным стимулом погасить долги», – отмечают в компании. И предупреждают, что отключения задолжавших абонентов в летний период будут проводиться активнее, чем осенью-зимой.