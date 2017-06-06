Куй комбайны, пока горячо
«Уралкалий» подписал меморандум с чешской компанией T-Machinery. Стороны намерены создать совместное предприятия по производству и ремонту горной техники. Технологический комплекс должен быть создан на базе производственных площадей «Уралкалия». Его мощности будут рассчитаны на сборку до шести проходческих комбайнов нового типа, а также ремонт до 12 комбайнов различных модификаций в год. Планируется привлечение отечественных производителей в качестве поставщиков различных услуг и оборудования. На полную мощность предприятие должно выйти в течение трех лет. Целью «Уралкалия» является обеспечение потребностей в производстве и ремонте парка горнопроходческой техники. Это необходимо для сохранения эффективности в добыче сильвинитовой руды.
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