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Куй комбайны, пока горячо

   горная техника

«Уралкалий» подписал меморандум с чешской компанией T-Machinery. Стороны намерены создать совместное предприятия  по производству и ремонту горной техники. Технологический комплекс должен быть создан на базе производственных площадей «Уралкалия». Его мощности будут рассчитаны на сборку до шести проходческих комбайнов нового типа, а также ремонт до 12 комбайнов различных модификаций в год. Планируется привлечение отечественных производителей в качестве поставщиков различных услуг и оборудования. На полную мощность предприятие должно выйти в течение трех лет. Целью «Уралкалия» является обеспечение потребностей в производстве и ремонте парка горнопроходческой техники. Это необходимо для сохранения эффективности в добыче сильвинитовой руды. 

Метки: в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 06.06.2017 в 09:36 в рубрике - Радио Пермского края

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Газовый долг - дамоклов меч для пермяков →

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