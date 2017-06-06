Жюри «Флаэртианы» возглавит Леонид Юзефович
Жюри пермского фестиваля Флаэртиана-2017 возглавит писатель Леонид Юзефович. Писатель и сценарист Леонид Юзефович является лауреатом «Строгановской премии». В 2015 году издана его книга «Зимняя дорога», а также по сценарию Юзефовича был снял фильм «Контрибуция», действия которого происходят в Перми. В этом году Леонид Юзефович стал автором текста «Тотального диктанта». Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в Перми с 15 по 21 сентября. В этом году конкурсные ленты будут бороться за призы в трех конкурсах фестиваля: международный, национальный «Российская Флаэртиана» и студенческий.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Утро будет бодрым
В июне откроется самый большой детсад Перми
Неделя волонтерства ждет добровольцев
Защитники окружающей среды проводят экологическое шествие
«Пермские первенцы»: выплаты молодым мамам начнутся в июле
В Перми заработал call-центр по вопросам ЖКХ
Достоевский и Толстой тоже были с бородой!
Детей научили плести браслеты выживания
Дождались грома: Школа на подпорках все-таки обрушилась
Пережить кризис поможет «Социальный контракт»
Добавить комментарий: