Жюри «Флаэртианы» возглавит Леонид Юзефович

Жюри пермского фестиваля Флаэртиана-2017 возглавит писатель Леонид Юзефович. Писатель и сценарист Леонид Юзефович является лауреатом «Строгановской премии». В 2015 году издана его книга «Зимняя дорога», а также по сценарию Юзефовича был снял фильм «Контрибуция», действия которого происходят в Перми. В этом году Леонид Юзефович стал автором текста «Тотального диктанта». Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в Перми с 15 по 21 сентября. В этом году конкурсные ленты будут бороться за призы в трех конкурсах фестиваля: международный, национальный «Российская Флаэртиана» и студенческий.