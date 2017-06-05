Утро будет бодрым

Пермяков приглашают на утреннюю зарядку «С бодрым утром!». Каждый понедельник, среду и пятницу с 9 утра всех любителей спорта и активного образа жизни ждут в саду им. Миндовского (улица Мира, 9). Традиционная утренняя зарядка проходит здесь уже на протяжении нескольких лет и пользуется большой популярностью у горожан. В любую погоду пермяки собираются в саду, чтобы укрепить здоровье и получить заряд бодрости. Комплекс общеукрепляющих упражнений рассчитан на час-полтора и доступен каждому, независимо от возраста, уровня физической подготовки и состояния здоровья. Занятия проводит квалифицированный тренер. Вход свободный.