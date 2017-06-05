В июне откроется самый большой детсад Перми

В июне откроется самый большой детский сад города «Конструктор успеха» на улице Машинистов, 43а в Дзержинском районе. Его площадь составляет более 21 тысячи кв. метров. Трехэтажный детский сад примет 360 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Благодаря особой образовательной концепции «Конструктор успеха» обеспечит специальные условия для детей с разными возможностями. Образовательный процесс в новом дошкольном учреждении будет организован посредством специальных площадок – творческих мастерских, где у каждого ребенка будет возможность выбора деятельности по интересам. Кроме того, детский сад оснащен уникальным современным интерактивным оборудованием для организации мобильной, мультимедийной развивающей среды. На сегодняшний день детский сад готовится к открытию: моются помещения, завозится и расставляется мебель, игрушки. Также к августу этого года администрация Перми планирует завершить капитальный ремонт детского сада на улице Каляева, 35а в Кировском районе, а к концу года выкупить и открыть сад на улице Чернышевского, 17в в Свердловском районе.