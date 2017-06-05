Неделя волонтерства ждет добровольцев

Неделя волонтёрства пройдёт в Перми с 5 по 11 июня. Неравнодушные жители смогут присоединиться к разным волонтёрским направлениям. Например, жителям краевой столицы предлагают провести субботник в Саду соловьёв, прибраться в приютах для животных, помочь раздать еду бездомным, посадить деревья, провести творческие занятия с инвалидами и т.д.Принять участие в большой волонтёрской неделе могут все желающие. Для этого надо выбрать место, где хочется помочь, а затем зарегистрироваться. После регистрации с участниками свяжутся волонтёры, которые расскажут подробности и проведут инструктаж.