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Неделя волонтерства ждет добровольцев
Неделя волонтёрства пройдёт в Перми с 5 по 11 июня. Неравнодушные жители смогут присоединиться к разным волонтёрским направлениям. Например, жителям краевой столицы предлагают провести субботник в Саду соловьёв, прибраться в приютах для животных, помочь раздать еду бездомным, посадить деревья, провести творческие занятия с инвалидами и т.д.Принять участие в большой волонтёрской неделе могут все желающие. Для этого надо выбрать место, где хочется помочь, а затем зарегистрироваться. После регистрации с участниками свяжутся волонтёры, которые расскажут подробности и проведут инструктаж.
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