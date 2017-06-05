Защитники окружающей среды проводят экологическое шествие

В Перми состоится экологическое шествие «Сохраним окружающий мир». Среди участников ученики, дошколята, педагоги, представители молодежных общественных организаций, ТОСов, студенты. В Год Экологии шествие пройдет по новому маршруту: старт дан от Соборной площади, далее колонна поднимется по аллее Комсомольского проспекта до улицы Ленина, затем по нечетной стороне улицы до Театра-Театра. Перекрытия движения не последует, поскольку участники шествия пойдут по тротуару. В рамках шествия состоится митинг, выступление и награждение участников экологического движения. Экологическое шествие – это праздник всех экологов, в том числе каждого пермяка, проявляющего активную гражданскую позицию и понимание ответственности за состояние окружающей среды, праздник тех, кто конкретными действиями присоединяется к сохранению природы и благоприятной городской среды.