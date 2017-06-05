Защитники окружающей среды проводят экологическое шествие
В Перми состоится экологическое шествие «Сохраним окружающий мир». Среди участников ученики, дошколята, педагоги, представители молодежных общественных организаций, ТОСов, студенты. В Год Экологии шествие пройдет по новому маршруту: старт дан от Соборной площади, далее колонна поднимется по аллее Комсомольского проспекта до улицы Ленина, затем по нечетной стороне улицы до Театра-Театра. Перекрытия движения не последует, поскольку участники шествия пойдут по тротуару. В рамках шествия состоится митинг, выступление и награждение участников экологического движения. Экологическое шествие – это праздник всех экологов, в том числе каждого пермяка, проявляющего активную гражданскую позицию и понимание ответственности за состояние окружающей среды, праздник тех, кто конкретными действиями присоединяется к сохранению природы и благоприятной городской среды.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
«Пермские первенцы»: выплаты молодым мамам начнутся в июле
В Перми заработал call-центр по вопросам ЖКХ
Достоевский и Толстой тоже были с бородой!
Детей научили плести браслеты выживания
Дождались грома: Школа на подпорках все-таки обрушилась
Пережить кризис поможет «Социальный контракт»
Чайковский принимает Фестиваль им. Кабалевского
В выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театров
Выйти из сумрака
В Перми открылся большой летний фестиваль
Добавить комментарий: