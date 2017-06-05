Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← В Перми заработал call-центр по вопросам ЖКХ

«Пермские первенцы»: выплаты молодым мамам начнутся в июле

ребенок

В январе текущего года вступил в силу Закон Пермского края № 37-ПК, которым предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты в размере 60 тысяч рублей при рождении первого ребенка в период с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года женщинами в возрасте от 19 лет до 24 лет. Цель введения данной меры социальной поддержки – не допустить демографического спада, который может возникнуть в связи со снижением количества женщин фертильного возраста. Предоставление выплаты будет осуществляться по достижении ребенком возраста полутора лет. Таким образом первые выплаты начнутся уже в июле. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 05.06.2017 в 13:06 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

В Перми заработал call-центр по вопросам ЖКХ

Достоевский и Толстой тоже были с бородой!

Детей научили плести браслеты выживания

Дождались грома: Школа на подпорках все-таки обрушилась

Пережить кризис поможет «Социальный контракт»

Чайковский принимает Фестиваль им. Кабалевского

В выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театров

Выйти из сумрака

В Перми открылся большой летний фестиваль

Каникулы: В Перми стартовал конкурс видеороликов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми заработал call-центр по вопросам ЖКХ

Обратите внимание

в Перми

«Пермские первенцы»: выплаты молодым мамам начнутся в июле

По новому краевому закону предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты в размере 60 тысяч рублей при рождении первого ребенка женщинам 19-24 лет.
читать05.06.2017 в 13:06
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В Перми заработал call-центр по вопросам ЖКХ

На вопросы жителей будут отвечать специалисты проекта «Школа грамотного потребителя» и ассоциации «Центр Социальных Инициатив – Партнёр».
читать05.06.2017 в 12:49
Метки: в Перми, Общество

Достоевский и Толстой тоже были с бородой!

Пермские библиотеки устроили брутальный литературный фестиваль для всей семьи «День бородача».
читать05.06.2017 в 12:31
Метки: в Перми, Культура, Общество

Детей научили плести браслеты выживания

Браслет выживания при попадании в экстремальную ситуацию легко расплетается, превращаясь в прочную веревку, которую можно использовать как жгут, леску, тетиву для лука.
читать05.06.2017 в 12:12
Метки: в Перми, Общество

Пережить кризис поможет «Социальный контракт»

С 2016 года работает форма поддержки «Социальный контракт – соседское партнерство», которая помогает семьям объединиться в общее дело.
читать05.06.2017 в 11:52
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

в России

На экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнеса

Состоялось подписание трехстороннего меморандума между Пермским краем, компанией «Уралбумага» и Банком ВТБ.
смотреть видео читать05.06.2017 в 09:17
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Андрей Чубенко: «Оперирую» людские сердца душевно!

На «НТВ» – премьера четвертого сезона сериала «Шеф. Игра на повышение». Андрей Чубченко рассказал о своем герое и о том, как он сам понимает, в чем состоит мужской долг перед Родиной.
читать04.06.2017 в 17:10
Метки: в России, Кино, СМИ

Кукла Маша, кукла Даша - просто дети стали старше

Именно с игрушками у большинства людей связаны теплые детские воспоминания. Своими «игрушечными» историями с читателями газеты Эфир делятся звезды.
читать04.06.2017 в 13:27
Метки: в России, СМИ, Общество

Курьезные истории Валдиса Пельша

Один из жизненных постулатов Валдиса Пельша гласит: «Жизнь – это прикольно». И, глядя на биографию веселого телеведущего, которому 5 июня исполняется 50, в это верится.
читать04.06.2017 в 09:25
Метки: в России, СМИ, Общество

Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»

Актер Алексей Гуськов рассказал о том, как он смог удержаться в профессии в «лихие девяностые» и как стал папой римским.
читать03.06.2017 в 18:00
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

«Пермские первенцы»: выплаты молодым мамам начнутся в июле«Пермские первенцы»: выплаты молодым мамам начнутся в июле

В Перми заработал call-центр по вопросам ЖКХВ Перми заработал call-центр по вопросам ЖКХ

Достоевский и Толстой тоже были с бородой!Достоевский и Толстой тоже были с бородой!

Школа в Щучьем Озере рухнула во время капремонтаШкола в Щучьем Озере рухнула во время капремонта

Детей научили плести браслеты выживанияДетей научили плести браслеты выживания

Дождались грома: Школа на подпорках все-таки обрушиласьДождались грома: Школа на подпорках все-таки обрушилась

Пережить кризис поможет «Социальный контракт»Пережить кризис поможет «Социальный контракт»

День города пермяки начнут отмечать с вечераДень города пермяки начнут отмечать с вечера

Крестный ход: впереди северное бездорожьеКрестный ход: впереди северное бездорожье

Молодежка «Амкара» сыграла в колонии для несовершеннолетних преступниковМолодежка «Амкара» сыграла в колонии для несовершеннолетних преступников

Wi-Fi, йога, игры и музыка: в Перми стартовали «Субботы на набережной»Wi-Fi, йога, игры и музыка: в Перми стартовали «Субботы на набережной»

Остановитесь до переезда: По Перми провезли искореженные автомобилиОстановитесь до переезда: По Перми провезли искореженные автомобили

В Пермском крае очередное штормовое предупреждениеВ Пермском крае очередное штормовое предупреждение

На экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнесаНа экономическом форуме подписан меморандум о развитии картонного бизнеса

Андрей Чубенко: «Оперирую» людские сердца душевно!Андрей Чубенко: «Оперирую» людские сердца душевно!

Кукла Маша, кукла Даша - просто дети стали старшеКукла Маша, кукла Даша - просто дети стали старше

Курьезные истории Валдиса ПельшаКурьезные истории Валдиса Пельша

Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»

Мыслить по-детскиМыслить по-детски

Встречаем первую «Субботу на набережной»Встречаем первую «Субботу на набережной»

«Горячая линия» для детсадовцев«Горячая линия» для детсадовцев

Чайковский принимает Фестиваль им. КабалевскогоЧайковский принимает Фестиваль им. Кабалевского

В выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театровВ выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театров

Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»

Выйти из сумракаВыйти из сумрака

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru