«Пермские первенцы»: выплаты молодым мамам начнутся в июле

В январе текущего года вступил в силу Закон Пермского края № 37-ПК, которым предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты в размере 60 тысяч рублей при рождении первого ребенка в период с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года женщинами в возрасте от 19 лет до 24 лет. Цель введения данной меры социальной поддержки – не допустить демографического спада, который может возникнуть в связи со снижением количества женщин фертильного возраста. Предоставление выплаты будет осуществляться по достижении ребенком возраста полутора лет. Таким образом первые выплаты начнутся уже в июле.