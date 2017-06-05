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В Перми заработал call-центр по вопросам ЖКХ
В Перми заработал call-центр по вопросам ЖКХ по телефону 259-54-54. Режим работы - каждый вторник и четверг с 10:00 до 13:00. Запуск call-центра стал возможным благодаря поддержке администрации города Перми в рамках реализации XIX городского конкурса социально значимых проектов "Город – это мы". На вопросы жителей будут отвечать специалисты проекта «Школа грамотного потребителя» и ассоциации «Центр Социальных Инициатив – Партнёр». Call-центр «ЖКХ – новое качество» будет работать до 27 июля включительно.
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