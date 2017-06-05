Достоевский и Толстой тоже были с бородой!
Пермские библиотеки устроили брутальный литературный фестиваль для всей семьи «День бородача». На празднике прошел парад бородатых людей и первый пермский чемпионат бороды и усов, а еще пермяков ждали развлечения и конкурсы с призами, выступления молодежных творческих коллективов города. В параде могли принять участие все желающие, в том числе женщины и дети. Организаторы призывали приходить в образах известных бородатых героев или писателей. Бороду можно сделать из подручных материалов.
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