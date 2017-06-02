Чайковский принимает Фестиваль им. Кабалевского
Чайковский вновь принимает Фестиваль искусств детей и юношества имени Кабалевского. Проект «Наш Пермский край» – удивительный «долгожитель», который объединяет уже четыре поколения пермяков. В этом году он отмечает 40-летний юбилей, а в связи с тем, что 2017 год объявлен Годом экологии, темой стала «культурная эволюция». В этом году впервые за всю историю в числе участников - фестиваль-побратим из города Самара. В 1962 году Дмитрий Кабалевский в Куйбышеве основал Фестиваль пианистов, который сегодня приобрел статус Международного. Два Фестиваля развивались каждый в своём направлении и сегодня на Чайковском земле появилась уникальная возможность обогатить опыт друг друга. Все два фестивальных дня гостей и участников ждёт насыщенная программа: интерактивная выставка «Фестиваль: Пионерская эпоха», мастер-классы и лаборатории по направлениям – «Эпоха просвещения», большой праздничный концерт «Перекрёсток времени», объединяющий на одной сцене организаторов и участников разных лет. А завтра на трамплинном комплексе «Снежинка» состоится Первый краевой Форум искусств с участием глав 48 муниципалитетов края. Хедлайнером церемонии открытия станет дирижер, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис и Оркестр «musicAeterna».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театров
Выйти из сумрака
В Перми открылся большой летний фестиваль
Каникулы: В Перми стартовал конкурс видеороликов
Остановись до переезда
Пермяки получат платежки с новыми цифрами
Березники выбрали Почетных граждан города
Школе на подпорках необходим срочный капремонт
«Уральский букет» в Губахе посвятили Году экологии
Меры против мэра
Добавить комментарий: