Чайковский принимает Фестиваль им. Кабалевского

Чайковский вновь принимает Фестиваль искусств детей и юношества имени Кабалевского. Проект «Наш Пермский край» – удивительный «долгожитель», который объединяет уже четыре поколения пермяков. В этом году он отмечает 40-летний юбилей, а в связи с тем, что 2017 год объявлен Годом экологии, темой стала «культурная эволюция». В этом году впервые за всю историю в числе участников - фестиваль-побратим из города Самара. В 1962 году Дмитрий Кабалевский в Куйбышеве основал Фестиваль пианистов, который сегодня приобрел статус Международного. Два Фестиваля развивались каждый в своём направлении и сегодня на Чайковском земле появилась уникальная возможность обогатить опыт друг друга. Все два фестивальных дня гостей и участников ждёт насыщенная программа: интерактивная выставка «Фестиваль: Пионерская эпоха», мастер-классы и лаборатории по направлениям – «Эпоха просвещения», большой праздничный концерт «Перекрёсток времени», объединяющий на одной сцене организаторов и участников разных лет. А завтра на трамплинном комплексе «Снежинка» состоится Первый краевой Форум искусств с участием глав 48 муниципалитетов края. Хедлайнером церемонии открытия станет дирижер, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис и Оркестр «musicAeterna».