В выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театров
7-й Международный фестиваль уличных театров PermInterFest пройдет в Перми с 3 по 4 июня. Площадкой фестиваля станет театральный сквер. Помимо выступлений в ходе фестиваля пройдут мастер-классы и дискуссионная площадка для профессиональной публики, где соберутся критики, продюсеры, режиссеры, директора, педагоги национальных творческих школ мира, специалисты различных видов исполнительского искусства. Все коллективы и исполнители принимают участие в IV всероссийском конкурсе «Новые имена», лауреатам которого будут вручены авторские статуэтки.
В прошлом году фестиваль уличных театров принимал парк им. Горького. В нем приняли участие 14 театральных коллективов из Италии, Германии, Кыргызстана, Белоруссии и России.
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