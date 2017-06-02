Выйти из сумрака

В ГИБДД напомнят автолюбителям о недопустимости тонировки лобового и боковых передних стекол. В краевой Госавтоинспекции отмечают, что в этом году увеличилось количество аварий с участием затонированных не по нормативу автомобилей. В частности, в таких ДТП погибли пять человек, еще 23 человека получили различные травмы. В Прикамье с 1 по 9 июня пройдет всероссийский рейд «Тонировка». В ГИБДД напоминают, что тонировка ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду и в темное время суток, а также создает угрозу безопасности дорожного движения. Штраф за использование тонированных передних стекол, светопропускание которых не превышает 70%, составляет на сегодня 500 рублей.