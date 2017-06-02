В Перми открылся большой летний фестиваль

В столице Прикамья стартует масштабный мультижанровый летний фестиваль "Пермский период. Новое время". Он пройдет на нескольких различных площадках в Перми и крае и продлится с июня по сентябрь. Проект охватывает культурные, спортивные события, стрит-арт и др. В первый день фестиваля на площади перед Театром-Театром выступили молодые одаренные музыканты со всего Прикамья, оркестр Пермского оперного театра и Оркестр русских народных инструментов филармонии. Основные события фестиваля стартуют 2 июня. Все выходные на эспланаде будут работать шесть тематических музыкальных площадок, на которых выступят артисты Театра-Театра, "Другого оркестра" из Екатеринбурга и Казанского симфонического оркестра.