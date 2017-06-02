Каникулы: В Перми стартовал конкурс видеороликов

С 1 июня по 15 сентября департамент социальной политики администрации Перми совместно с пермским региональным отделением межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» проводит конкурс видеороликов «Новый формат». Творческое соревнование направлено на выявление и распространение наиболее эффективных и интересных образовательных программ в детских лагерях. Конкурс пройдет в трех номинациях. «Лето за городом»; «Лето в городе; «Лето на природе». Определение победителя будет происходить ежемесячно путем голосования в группе «Пермские каникулы» в социальной сети «Вконтакте». В сентябре будет выбран лучший видеоролик года в каждой номинации среди работ, признанных лучшими по итогам месяца. Победители конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и памятными подарками.