В Прикамье сегодня будет курсировать спецпоезд с пострадавшими в авариях автомобилями. Акция посвящена Международному дню безопасности на переездах, который отмечается 2 июня по решению Международного железнодорожного сообщества и Европейской экономической комиссией ООН. К акции присоединились железнодорожные организации многих стран мира, в том числе «РЖД». Сегодня от станции Бахаревка отправится специальный состав «Остановись до переезда», на платформе которого будут закреплены автомобили с характерными повреждениями при ДТП с локомотивом. Состав проследует через 7 железнодорожных переездов с интенсивным движением автотранспорта. Водителям и пешеходам будут наглядно продемонстрированы тяжесть и необратимость последствий несоблюдения правил безопасности в местах пересечения автомобильных и железных дорог. И сегодня же в Прикамье в целях предупреждения аварийности на переездах пройдут акции и профилактические рейды. Участники дорожного движения получат специальные памятки и сувениры, напоминающие о необходимости соблюдения правил.