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Остановись до переезда

 искореженное авто

В Прикамье сегодня будет курсировать спецпоезд с пострадавшими в авариях автомобилями. Акция  посвящена Международному дню безопасности на переездах, который отмечается 2 июня по решению  Международного железнодорожного сообщества и  Европейской экономической комиссией ООН. К акции присоединились железнодорожные организации многих стран мира, в том числе «РЖД». Сегодня от станции Бахаревка отправится специальный состав «Остановись до переезда», на платформе которого будут закреплены автомобили с характерными повреждениями при ДТП с локомотивом. Состав проследует через 7 железнодорожных переездов с интенсивным движением автотранспорта. Водителям и пешеходам будут наглядно продемонстрированы тяжесть и необратимость последствий несоблюдения правил безопасности в местах пересечения автомобильных и железных дорог. И сегодня же в Прикамье в целях предупреждения аварийности на переездах пройдут акции и профилактические рейды. Участники дорожного движения получат специальные памятки и сувениры, напоминающие о необходимости соблюдения правил.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 02.06.2017 в 14:01 в рубрике - Радио Пермского края

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