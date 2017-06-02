Пермяки получат платежки с новыми цифрами

С июня этого года тарифы по коммунальным услугам начнут рассчитывать по новым правилам. Изменится система расчета общедомового потребления. По мнению экспертов, решится проблема так называемых «непрозрачных» квитанций. Превышение нормативов потребления общедомовых ресурсов теперь должна оплачивать управляющая компания, а не жильцы. Сами «новые» платёжки граждане получат только с 1 июля.