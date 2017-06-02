Березники выбрали Почетных граждан города
Березниковская городская Дума избрала почётных граждан города. Звания удостоины: Саима Нурмухамедовна Зянчурина - заведующий микрохирургическим отделением стационара, врач-офтальмолог «Городской больница имени академика Вагнера» и Владимир Иванович Треногин - начальник ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Пермскому краю». Торжественное чествование избранных Почётных граждан состоится в июне, на праздновании Дня города.
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