Березники выбрали Почетных граждан города

Автобус придет вовремя: Пермская диспетчерская служба отмечает юбилей Работа диспетчерской службы не видна пассажирам, но именно эти люди в Перми уже полвека контролируют выполнение расписания и следят за движением каждого автобуса, трамвая и троллейбуса.